В Узбекистане будут внедрять досудебное разрешение конфликтов

CA-NEWS (UZ) - До конца нынешнего года в Узбекистане планируется завершить разработку закона «О медиации», а также принять его. Эту новость сообщили представителям местных СМИ в нижней палате национального парламента.

Новый законодательный акт, по оценкам экспертов, сможет в значительной степени разгрузить гражданские и хозяйственные суды республики, страдающие в настоящее время от наплыва дел, сообщили местные СМИ. К примеру, в США до 95% прошедших процедуру медиации дел не доходят до суда, а в Германии таких дел более 90%.

«Принятие нового закона позволит создать в Узбекистане институт профессиональных медиаторов. Они будут заниматься в досудебном порядке разрешением дел в качестве нейтральных сторон через предварительные слушания» - отметил представитель парламента.

Как планируется, документ введет три различных типа медиации. В случаях добровольной медиации граждане смогут сами, без обращения к юристам и в суд решать свои проблемы. Будет также доступны и профессиональная медиация, в случае согласия на нее обеих сторон, а также процедура досудебного решения споров. В последнем случае судья будет после получения дела рекомендовать рассмотрение его медиаторами.

После того, как закон будет принят, медиацией станут заниматься консультанты и профессиональные юристы. Это будут или специально закрепленные для этого сотрудники при судах, или же отдельно созданные организации. Возможно также в перспективе и создание специализированного института, который займется разрешением споров и будет специализироваться в разработке новых методов медиации. И наконец, на рынке могут, кроме уже действующих государственных и частных служб медиации, появиться и другие подобные структуры.

В настоящее время узбекским законодательством разрешается применение досудебных способов разрешения споров. В этом случае стороны могут на любой инстанции и в любое время завершить судебный процесс путем заключения мирового соглашения.