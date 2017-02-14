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  14 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане в тестовом режиме разрешен поворот на красный свет
CA-NEWS (UZ) - В двух городах Узбекистана, Фергане и Джизаке, 20 дней назад появились надписи на светофорах, разрешающие движение направо на красный запрещающий свет.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на инспектора пресс-службы Республиканского управления безопасности дорожного движения МВД Узбекистана Акмаля Юнусова, это нововведение в тестовом режиме буквально в ближайшее время будет в массовом режиме внедряться в Ташкенте. По его словам, это позволит упростить движение на перегруженных перекрестках.

Правило «правый поворот на красный» дает возможность повернуть направо при запрещающем сигнале светофора, уступив дорогу другим автомобилям и пешеходам. Во многих странах мира подобная практика проезда перекрестков положительно сказывается на пропускной способности перекрестков, уменьшении заторов, пробок.

«Узбекистан тоже может оказаться в списке таких стран. Однако успех эксперимента зависит от всех участников дорожного движения. В первую очередь свою культуру вождения, дисциплинированность должны продемонстрировать водители. Ведь на некоторых улицах автомобили будут выезжать на главную дорогу. Проезжающие по ней машины должны всегда помнить о новом правиле и по возможности не занимать крайнюю полосу», – сказал Акмаль Юнусов.

Сегодня согласно ПДД Узбекистана, поворачивать на красный, даже если водитель едет направо, строго запрещено. При загорании красного света светофора водитель обязан остановиться на перекрестке или у стоп-линии и не возобновлять движение до тех пор, пока не загорится зеленый сигнал. После этого водитель может продолжить движение направо, при этом пропустив всех пешеходов. Такой подход, по словам водителей, часто «тормозит» движение, и заметно увеличивает число пробок, которые сегодня являются серьезной проблемой в Ташкенте.

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