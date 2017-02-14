Президент Узбекистана поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с победой на выборах

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил своего туркменского коллегу Гурбангулы Бердымухамедова с победой на прошедших в воскресенье 12 февраля выборах, передает пресс-служба МИД Узбекистана.

Глава государства в послании отметил, что «результаты прошедших накануне выборов стали еще одним ярким свидетельством высочайшего доверия и полной поддержки туркменским народом проводимых под Вашим дальновидным руководством глубоко продуманных и эффективных общественно-политических и социально-экономических реформ, направленных на обеспечение благосостояния, динамичного развития и процветания Туркменистана».

Шавкат Мирзиёев пожелал Гурбангулы Бердымухамедову крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в ответственной государственной деятельности, а туркменскому народу – мира и дальнейшего процветания.

Напомним, 12 Февраля действующий президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов был переизбран главой государства на третий срок, набрав по результатам голосования не менее 97% голосов избирателей.

Бердымухамедов занимает пост президента Туркменистана с 2007 года.

По информации ЦИК страны, явка на выборы составила 97,72%.