Жертвами группировки «Боко Харам» в Нигерии за 7 лет стали 100 тыс. человек, - губернатор штата

- Жертвами группировки «Боко Харам» в Нигерии с 2009 года стали не менее 100 тыс. человек.

«В период апартеида в Южно-Африканской Республике за 46 лет погибли 21 тыс. человек, тогда как «Боко Харам» всего за семь лет стала причиной смерти 100 тыс. человек, в том числе женщин, детей и пожилых людей», - рассказал губернатор нигерийского штата Борно Кашим Шеттима.

По его словам, в статистику входят жертвы атак группировки на жилые поселения и военнослужащие, погибшие в ходе столкновений с «Боко Харам».

Шеттима отметил также, что в результате действий «Боко Харам» вынужденно покинули свои дома 2,1 миллиона человек, 55 тыс. женщин стали вдовами, осиротели 52 тыс. детей.

Группировка «Боко Харам» активно действует на территории Нигерии с 2002 года.

В 2009 году после смерти лидера группировки Мухаммеда Юсуфа «Боко Харам» инициировала в стране массовые беспорядки, в результате которых погибли 17 тысяч человек.