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  14 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Фонд виолончелиста Сергея Ролдугина, друга Путина, освободят от налогов
CA-NEWS (CA) - Фонд «Талант и успех», председателем правления и учредителем которого является друг президента России Владимира Путина виолончелист Сергей Ролдугин, может быть внесен в список организаций, чьи гранты не подлежат налогообложению. Об этом сообщает РБКсо ссылкой на проект соответствующего постановления правительства, опубликованный на портале regulation.gov.ru.

Согласно проекту, «Талант и успех» предлагается включить в число организаций, «получаемые  гранты которых, предоставленные для поддержки науки, образования, культуры и искусства в Российской Федерации, не подлежат налогообложению». Как уточняется в документе, речь идет о грантах президента, получаемых фондом «для поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности и поступивших на обучение в образовательные организации высшего образования за счет бюджетных ассигнований».

2 ноября 2016 года на работу фонда обратила внимание глава Счетной палаты Татьяна Голикова. Она указывала на то, что в 2016 году фонду выделили 384 млн руб. ($6,6 млн.), а по состоянию на 1 октября кассовое исполнение составило всего 15,5%. Также она отметила, что, «несмотря на такие значительные ресурсы, дальнейшая судьба одаренных детей, после того как они заканчивают учебные заведения, никоим образом не отслеживается».

В связи с этим Путин поручил обратить внимание на финансирование фонда. «Я попрошу внимательнее отнестись. Три сотни миллионов забрали, а используется 15%. Либо все-таки работать на развитие должным образом, либо столько денег не нужно, и тогда на другие цели их направить; есть куда эти деньги направить, социальные», — сказал президент.

В тот же день, как писал РБК, стало известно, что «Талант и успех» может получить из бюджета более 1 млрд руб. (около $17 млн.), что следовало из заключения думского комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи на проект закона о бюджете на 2017–2019 годы.

РБК отмечает, что Фонд «Талант и успех» был основан в 2014 году в Сочи. Позже он учредил образовательный центр для одаренных детей «Сириус». Фонд возглавляет виолончелист Сергей Ролдугин, который является другом президента Путина. Сам глава государства входит в попечительский совет. Также членами совета являются помощники президента Андрей Фурсенко и Игорь Левитин, руководитель администрации президента Антон Вайно, вице-премьеры Дмитрий Козак и Виталий Мутко, министр культуры Владимир Мединский и др.

Имя Ролдугина стало известно весной прошлого года после публикации расследования о панамских офшорах Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) и Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). В расследовании утверждалось, что Ролдугин был собственником ряда офшорных компаний, которые якобы были получателями сотен миллионов долларов. Кроме того, в расследовании утверждалось, что Ролдугин был одним из акционеров крупнейшего продавца телевизионной рекламы в России «Видео Интернешнл» (Vi) и бенефициаром компаний, владевших пакетами КамАЗа и АвтоВАЗа.

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