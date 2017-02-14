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  14 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Лукашенко на треть сократил администрацию президента Белоруссии

CA-NEWS (CA) - лукашенко Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник подписал указ N40 «Об оптимизации Администрации президента Республики Беларусь», сообщили в пресс-службе главы государства.

«Документ принят в целях совершенствования деятельности Администрации президента Белоруссии, оптимизации ее структуры и численности. В соответствии с требованиями главы государства по сокращению государственного аппарата численность государственных служащих Администрации президента сокращается на 30%», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, указ вводит должности двух новых помощников президента. Помощник президента по вопросам законодательной и судебной деятельности будет отвечать за взаимодействие главы государства с законодательной и судебной ветвями власти. Помощник президента по вопросам развития финансово-кредитной системы в свою очередь будет проводить контроль за исполнением поручений президента в финансовой сфере.

Кроме того, предусматривается значительное расширение функций и полномочий пресс-секретаря, в том числе по координации деятельности важнейших государственных средств массовой информации. Указ вступает в силу 1 мая 2017 года.

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