Лукашенко на треть сократил администрацию президента Белоруссии

- Азия и мир, политика
- 10:13, 14 февраля 2017
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CA-NEWS (CA) - Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник подписал указ N40 «Об оптимизации Администрации президента Республики Беларусь», сообщили в пресс-службе главы государства.
«Документ принят в целях совершенствования деятельности Администрации президента Белоруссии, оптимизации ее структуры и численности. В соответствии с требованиями главы государства по сокращению государственного аппарата численность государственных служащих Администрации президента сокращается на 30%», - отметили в пресс-службе.
Кроме того, указ вводит должности двух новых помощников президента. Помощник президента по вопросам законодательной и судебной деятельности будет отвечать за взаимодействие главы государства с законодательной и судебной ветвями власти. Помощник президента по вопросам развития финансово-кредитной системы в свою очередь будет проводить контроль за исполнением поручений президента в финансовой сфере.
Кроме того, предусматривается значительное расширение функций и полномочий пресс-секретаря, в том числе по координации деятельности важнейших государственных средств массовой информации. Указ вступает в силу 1 мая 2017 года.
|кто есть кто
|Арстанбаев Мирлан Есенович
генеральный директор ГП "Кыргыздипсервис"
|Маматбеков Айбек Бекбоевич
директор Департамента государственного протокола МИД КР
|Нурлан Джолдошев
председатель общественного совета ГАМСУМО