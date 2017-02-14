Никто не может гарантировать, что происходящее в Сирии, Ираке и Ливии не повторится в других странах, - Эрдоган

CA-NEWS (CA) - Никто не может гарантировать, что происходящее в Сирии, Ираке и Ливии не повторится в других странах, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на конференции в Международном институте мира Бахрейна во время своего официального визита.

Жители региона должны предпринять активные шаги для прекращения кровопролития в Сирии, - цитирует Эрдогана турецкое агентство "Анадолу".

По его словам, проблемы, с которыми сталкиваются соседние страны, в итоге оказывают негативное влияние не только на регион, но и Европу, и другие районы планеты.

«Судьбы всех стран региона взаимосвязаны. Всех нас связывает общее прошлое, от нас зависят и будущие достижения. Сегодня никто не может гарантировать, что происходящее в Сирии, Ираке и Ливии не повторится в других странах. Поэтому мы должны начать действовать, а не откладывать конкретные шаги на потом», - сказал глава Турции.

Протяженность турецко-сирийской границы составляет 910 километров, «Турция предприняла важные и решительные шаги для предотвращения кровопролития в Сирии. Необходимо сохранить режим перемирия, продолжить процесс диалога», - отметил Эрдоган.

Президент подчеркнул, что ДЕАШ - террористическая организация, которая безжалостно уничтожает беззащитных людей. «Ислам – религия мира. Террористы не могут быть мусульманами. В настоящее время мы столкнулись с угрозой ДЕАШ, которая превратилась в позор мусульман. От действий террористов страдают все мусульмане. Мы этого не заслужили», - подчеркнул Эрдоган.

Глава государства отметил, что раскол между мусульманами происходит на основе этнических, расовых и конфессиональных различий. «Они уничтожают друг друга в Сирии, Ираке, Ливии и Йемене. Все мы видим, как террористические организации и зарубежные силы используют крупные города арабского и исламского мира в ходе изнурительных войн. При этом сильные мира сего относятся к происходящему с удовлетворением, а лицемеры выражают притворное сожаление», - отметил президент.

«Террористические организации стремятся уничтожить мирных жителей. После того, как смертник ДЕАШ совершил теракт на свадебной церемонии в турецкой провинции Газиантеп, что привело к гибели 56 невинных человек, чаша терпения Анкары переполнилась, и была начата операция «Щит Евфрата», - напомнил Эрдоган.

Президент отметил, что исламский мир, человечество в целом должно сотрудничать во имя будущего всего мира. «Время для этого давно пришло. Ни одно государство, ни одно сообщество не вправе дистанцироваться от проблем соседних стран, население которых является частью единого этноса, говорит на одном языке и придерживается общей религии. Эти люди переживают трагедию», - сказал Эрдоган.

В своем выступлении президент Турции также затронул тему Ливии. «Для обеспечения мира и стабильности на Ближнем Востоке мы должны внимательно отслеживать процессы в Ливии», - сказал Эрдоган.

Напомним, Эрдоган провел трехдневное турне в Саудовскую Аравию, Бахрейн и Катар.