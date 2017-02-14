Глава МИД России заявил, что видит хорошие перспективы сотрудничества Монголии и ЕАЭС

CA-NEWS (MNG) - Россия позитивно смотрит на возможность заключения соглашения о свободной торговле между Монголией и Евразийским экономическим союзом. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с монгольским коллегой Цэндийном Мунх-Оргилом.

"Мы видим хорошие перспективы начавшегося диалога между Евразийским экономическим союзом (ЕврАзЭС) и Монголией", - цитирует его слова ТАСС.

Он напомнил, что в феврале в Улан-Баторе состоялось второе заседание рабочей группы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и правительства Монголии, в ходе которого стороны договорились о конкретных шагах по расширению межрегиональных и приграничных связей, о наращивании обменов между деловыми кругами.

"Монгольская сторона подтвердила заинтересованность заключения с ЕврАзЭС соглашения о свободной торговле, создания в этих целях совместной исследовательской группы, - подчеркнул Лавров. - И с нашей стороны, со стороны России, других членов ЕврАзЭС, и со стороны ЕЭК этот интерес встречен позитивно".

В свою очередь глава МИД Монголии также отметил, что важным вопросом его переговоров с Лавровым "было взаимодействие и перспективы развития отношений между Монголией и ЕврАзЭс".

"Мы рассчитываем на возможность в скором времени решить вопрос о начале совместного изучения целесообразности заключения внешнеторгового договора о свободной торговли между Монголией и союзом",- сказал министр.

Россия также надеется на повышение статуса Монголии в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где эта страна пока является наблюдателем, заявил Лавров.

"Мы обсудили вопрос участия Монголии в работе ШОС пока в качестве наблюдателя, но мы надеемся, что этот статус будет повышен, - отметил он. - В любом случае уже сейчас наши монгольские друзья могут без каких-либо ограничений сотрудничать в реализации проектов и программ ШОС в сферах безопасности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и региональной антитеррористической структуры".

Глава МИД РФ обратил также внимание на близость или совпадение позиций сторон по ключевым региональным и глобальным проблемам. "Договорились провести в этом квартале специальные консультации по вопросам внешнеполитического планирования, - сообщил он. - Считаю это очень полезной договоренностью".