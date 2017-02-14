Россия и Монголия рассмотрят варианты удовлетворения энергетических потребностей без рисков для экологии Байкала

CA-NEWS (MNG) - Россия и Монголия рассмотрят варианты удовлетворения энергетических потребностей Монголии без нанесения ущерба экологической безопасности озеру Байкал. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с монгольским коллегой Цэндийном Мунх-Оргилом.

"Мы обменялись мнениями по вопросам обеспечения экологической безопасности озера Байкал - объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, - цитирует его слова ТАСС. - Российская сторона понимает заинтересованность наших монгольских друзей в повышении энергообеспечения своей страны с учетом потребностей развития экономики".

По словам главы МИД РФ, в ходе переговоров стороны подтвердили, что "созданная по взаимной договоренности рабочая группа, которая должна в самое ближайшее время провести свое заседание, рассмотрит различные варианты удовлетворения этих потребностей Монголии при снижении любых рисков для равновесия байкальской экологической системы с учетом всех необходимых оценок воздействия на окружающую среду".

Напомним, Монголия хочет построить ГЭС на реке Селенга, которая впадает в озеро Байкал и обеспечивающая до половины ежегодного притока воды в озеро. В свою очередь Россия выступает против строительства.