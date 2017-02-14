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  14 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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На трех текстильных предприятиях в Узбекистане трудоустроят 1350 человек
CA-NEWS (UZ) - В Сурхандарьинской области Узбекистана начнут работу три текстильных предприятия, где будут работать 1,35 тыс. человек, сообщает пресс-служба президента республики.

В Узбекистане планируют организовать три новых текстильных предприятия. Они разместятся в Сурхандарьинской области.

Предприятие «Жануб текстиль» будет выпускать более 5 тыс. тонн пряжи в год. Здесь планируется трудоустроить 350 человек.

Узбекско-английская совместная фабрика «Амудар Текс» при меньшем количестве работников (300 человек) обеспечит выпуск 7 тыс. тонн пряжи в год. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2018 год.

Третье предприятие - Sherobod textile invest – должно производить 17 тыс. тонн пряжи в год. На строительство объекта направят 46 млн долларов. Фабрика обеспечит занятость еще 700 человек.

Напомним, что на прошлой неделе президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Сурхандарьинскую область, где ознакомился с реализацией новых проектов.

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