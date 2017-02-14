На трех текстильных предприятиях в Узбекистане трудоустроят 1350 человек

- Узбекистан, экономика
- 10:39, 14 февраля 2017
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В Узбекистане планируют организовать три новых текстильных предприятия. Они разместятся в Сурхандарьинской области.
Предприятие «Жануб текстиль» будет выпускать более 5 тыс. тонн пряжи в год. Здесь планируется трудоустроить 350 человек.
Узбекско-английская совместная фабрика «Амудар Текс» при меньшем количестве работников (300 человек) обеспечит выпуск 7 тыс. тонн пряжи в год. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2018 год.
Третье предприятие - Sherobod textile invest – должно производить 17 тыс. тонн пряжи в год. На строительство объекта направят 46 млн долларов. Фабрика обеспечит занятость еще 700 человек.
Напомним, что на прошлой неделе президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Сурхандарьинскую область, где ознакомился с реализацией новых проектов.
|кто есть кто
|Арстанбаев Мирлан Есенович
генеральный директор ГП "Кыргыздипсервис"
|Маматбеков Айбек Бекбоевич
директор Департамента государственного протокола МИД КР
|Нурлан Джолдошев
председатель общественного совета ГАМСУМО