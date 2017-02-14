Победа Бердымухамедова на выборах в Туркменистане - признание его авторитета, - Лукашенко

CA-NEWS (TM) - Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с переизбранием на пост президента Туркменистана, отметив, что это является свидетельством признания его неоспоримого авторитета как национального лидера. Об этом проинформировала в понедельник пресс-служба белорусского лидера.

«Убедительная победа - свидетельство признания Вашего неоспоримого авторитета как национального лидера, поддержки взятого вами курса на укрепление независимого Туркменистана и его позиций на мировой арене», - говорится в поздравлении.

«Ярким подтверждением этого является также учреждение Генеральной Ассамблеей ООН инициированного Туркменистаном Международного дня нейтралитета», - отмечается в тексте.

Лукашенко выразил уверенность, что «плодотворный белорусско-туркменский диалог, заложенные традиции дружбы и взаимная поддержка будут и впредь способствовать динамичному развитию сотрудничества в интересах двух стран».

Напомним, 12 Февраля действующий президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов был переизбран главой государства на третий срок, набрав по результатам голосования не менее 97% голосов избирателей.

Бердымухамедов занимает пост президента Туркменистана с 2007 года.

По информации ЦИК страны, явка на выборы составила 97,72%.