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  14 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Tелеканал Euronews начал показ видеорепортажа о древней Бухаре

CA-NEWS (UZ) - Tелеканал Euronews на этой неделе в программе “Открытки из Узбекистана” начал показ видеорепортажа о древней Бухаре, известной миру не только мечетями и величественными минаретами, но и торговыми куполами.

Купола существуют в Бухаре с 16-го века. Ведь Бухара находилась на Великом Шёлковом Пути, торговля здесь была мощным фактором экономики. Мы посетим один из торговых куполов, он до сих пор используется о этому назначению.

Как отмечает Seamus Kearney, журналист euronews: “Всего было пять таких куполов, до наших дней дошли три. Внутри они соединялись длинными переходами и арками”.

Тут по-прежнему кипит жизнь, тут много и местных жителей, и, разумеется, еще больше туристов, которых привлекают эти знаменитые достопримечательности Бухары.

“Купола не похожи друг на друга. В одном сидели менялы, в другом торговали кожей и головными уборами, а в третьем можно было купить снеди”, - рассказывает в передаче  экскурсовод Равшан Сайджанов.

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