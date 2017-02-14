Tелеканал Euronews начал показ видеорепортажа о древней Бухаре

CA-NEWS (UZ) - Tелеканал Euronews на этой неделе в программе “Открытки из Узбекистана” начал показ видеорепортажа о древней Бухаре, известной миру не только мечетями и величественными минаретами, но и торговыми куполами.

Купола существуют в Бухаре с 16-го века. Ведь Бухара находилась на Великом Шёлковом Пути, торговля здесь была мощным фактором экономики. Мы посетим один из торговых куполов, он до сих пор используется о этому назначению.

Как отмечает Seamus Kearney, журналист euronews: “Всего было пять таких куполов, до наших дней дошли три. Внутри они соединялись длинными переходами и арками”.

Тут по-прежнему кипит жизнь, тут много и местных жителей, и, разумеется, еще больше туристов, которых привлекают эти знаменитые достопримечательности Бухары.

“Купола не похожи друг на друга. В одном сидели менялы, в другом торговали кожей и головными уборами, а в третьем можно было купить снеди”, - рассказывает в передаче экскурсовод Равшан Сайджанов.