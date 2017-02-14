Бердымухамедова с победой на президентских выборах поздравляют главы государств

CA-NEWS (TM) - 12 Февраля действующий президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов был переизбран главой государства на третий срок, набрав по результатам голосования не менее 97% голосов избирателей. По информации ЦИК страны, явка на выборы составила 97,72%.

Как сообщает пресс-служба туркменского лидера, Гурбангулы Бердымухамедова с победой на президентских выборах поздравляют главы государств.

Уверен, под Вашим руководством Туркменистан будет и впредь достигать новых успехов в деле государственного строительства. Я уделяю большое внимание развитию китайско-туркменских отношений и дорожу нашей искренней личной дружбой. Готов вместе с Вами непрерывно продвигать двустороннее стратегическое партнёрство на новый уровень на благо двух стран и их народов, - говорится в поздравлении председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

Итоги выборов ещё раз продемонстрировали свободу волеизъявления Вашего народа и его веру в Вас на пути демократии. Уверен, что это событие станет благом для туркменского народа. Также выражаю твёрдую уверенность в дальнейшем укреплении в предстоящие годы отношений между нашими братскими странами. Не сомневаюсь, что под Вашим дальновидным и эффективным руководством Туркменистан будет развиваться, уверенно следуя по пути стабильности и прогресса, - отмечает в своём послании президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Избрание Вашего Превосходительства в третий раз на эту высокую должность является подтверждением поддержки Ваших программ со стороны дружественного народа Туркменистана. Во время Вашего руководства открылся новый этап туркмено-афганского сотрудничества. Двусторонние усилия Афганистана и Туркменистана в реализации региональных проектов являются олицетворением интеграции и общности мнений между нашими государствами в контексте развития и процветания региона. Заверяю Вас, что Афганистан и впредь будет прилагать усилия для выполнения совместных программ, а также выражаю готовность к ещё большему расширению дружественных отношений, экономического партнёрства между нашими странами, - подчёркивает в послании президент Исламской Республики Афганистан Мохаммад Ашраф Гани.

Ваше переизбрание на этот ответственный государственный пост является ярким показателем высокого доверия народа, которым пользуется проводимый под Вашим руководством курс, направленный на неуклонное процветание страны и благополучие её жителей. Уверен, что в новый период Вашего президентства отношения дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между Таджикистаном и Туркменистаном будут и впредь развиваться на благо двух государств и их народов, - подчеркивает в послании президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.

Ваша победа на выборах – явный показатель, подчёркивающий доверие Вашего народа к Вам и проводимой Вами открытой политике. Убеждён, что мы и впредь последовательно будем продолжать наши совместные усилия для развития традиционных дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Туркменистаном. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и новых успехов в высших государственных делах на благо дружественного туркменского народа, - говорится в поздравлении президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Единство граждан, продемонстрированное весьма высокой явкой на выборах, обусловлено, решением народа в пользу стабильности и дальнейшего всестороннего развития Туркменистана. Учитывая Ваш богатый опыт политика и государственного деятеля, выражаю уверенность, что под Вашим руководством в этот нелегкий период глобальных и региональных экономических вызовов, Туркменистан достигнет новых высот и развития, - отмечается в поздравлении президента Грузии Гиоргия Маргвелашвили.