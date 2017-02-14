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  14 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане женщины выходят замуж в 20-24 года, мужчины женятся в 23-27 лет

CA-NEWS (KZ) - Министерство национальной экономики РК в ответе на запрос Казинформа привело данные активного возраста вступления в брак среди женщин и мужчин. Среди женщин активный возраст - 20-24 лет.

В 2016 году среди этой возрастной группы заключено более 60 тыс браков. Среди мужчин самый активный возраст - 23-27 лет, в прошлом году ими было заключено около 56 тыс браков.

Однако, согласно данным за 2015 год, в Казахстане ежегодно около 3 тысяч браков заключается с несовершеннолетними.

«На сегодня число браков с участием несовершеннолетних до 18 лет постепенно уменьшается. За 10 месяцев 2015 года по данным Минюста в Казахстане зарегистрировано более 1400 браков. Но вообще мы говорили, что ежегодно происходит до 3 тыс. браков. За 10 месяцев 2014 года было 1800 браков», - сообщила Асия Хайрулина, председатель правления Лиги женщин творческой инициативы Казахстана .

Немало девочек вступает в брак по договоренности родителей. По данным общественницы, в большинстве случаев супруги юных невест гораздо старше них. В этом вопросе также присутствует гендерный феномен, потому что число женившихся несовершеннолетних мальчиков гораздо меньше.

«У нас были цифры за десять лет, согласно им, из 30 тысяч девочек, вступивших в барк, мальчиков всего 3 тысячи. Тут ярко виден гендерный феномен, и это, в очередной раз подчеркивает нарушение прав девочек, насилие, ранние беременности. И понятно, что большинство таких случаев не зарегистрировано официально», - отметила председатель правления Лиги.

Согласно статданным, ранние браки чаще всего заключаются в Алматы и Караганде. В Алматы этот феномен обычно связан с традиционными особенностями отдельных этнических групп, в Караганде причиной брака часто служит ранняя беременность.

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