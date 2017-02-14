В Бишкеке граждане Узбекистана обманули пенсионерку на $13,5 тыс, пообещав помощь от Путина

- Узбекистан, происшествия
- 11:16, 14 февраля 2017
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В УВД Октябрьского района Бишкека 26 января текущего года с заявлением обратилась М.Ч., 1934 года рождения, с просьбой принять меры в отношении неизвестной женщины в возрасте 30-35 лет и неизвестного мужчины азиатской национальности 30-35 лет.
Мошенники, представившись представителями Российской комиссии по выявлению пенсионеров для оказания материальной помощи от имени президента России Владимира Путина, войдя в доверие, завладели денежными средствами в размере 939 тыс. 39 сомов (более $13,5 тыс).
По подозрению в совершении преступления задержали семь человек, из которых четверо уроженцев Узбекистана, остальные граждане КР.
Милиция проводит обыски в домах, где проживали задержанные, для изъятия вещественных доказательств. Подозреваемые водворены в ИВС ГУВД Бишкека. Задержанные признались в совершении пяти подобных преступлений.
По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК КР.
|кто есть кто
|Арстанбаев Мирлан Есенович
генеральный директор ГП "Кыргыздипсервис"
|Маматбеков Айбек Бекбоевич
директор Департамента государственного протокола МИД КР
|Нурлан Джолдошев
председатель общественного совета ГАМСУМО