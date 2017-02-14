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  14 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Бишкеке граждане Узбекистана обманули пенсионерку на $13,5 тыс, пообещав помощь от Путина
CA-NEWS (UZ) - В Бишкеке милиция задержала группу лиц по подозрению в том, что они проводили махинации с пенсионерами, представляясь сотрудниками Российской комиссии им.В.Путина. Среди задержанных 4 граждан Узбекистана, сообщает 11 февраля пресс-служба ГУВД кыргызской столицы.

В УВД Октябрьского района Бишкека 26 января текущего года с заявлением обратилась М.Ч., 1934 года рождения, с просьбой принять меры в отношении неизвестной женщины в возрасте 30-35 лет и неизвестного мужчины азиатской национальности 30-35 лет.

Мошенники, представившись представителями Российской комиссии по выявлению пенсионеров для оказания материальной помощи от имени президента России Владимира Путина, войдя в доверие, завладели денежными средствами в размере 939 тыс. 39 сомов (более $13,5 тыс).

По подозрению в совершении преступления задержали семь человек, из которых четверо уроженцев Узбекистана, остальные граждане КР.

Милиция проводит обыски в домах, где проживали задержанные, для изъятия вещественных доказательств. Подозреваемые водворены в ИВС ГУВД Бишкека. Задержанные признались в совершении пяти подобных преступлений.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК КР.

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