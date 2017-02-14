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  14 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Пакистане и результате теракта погибли 10 человек, 30 ранены
CA-NEWS (CA) - В результате взрыва в городе Лахор пакистанской провинции Пенджаб, по предварительным данным, погибли 10 человек, 30 человек ранены.

Взрыв произошел в ходе акции у здания городского совета Пенджаба, сообщили агентству «Анадолу» источники в полиции.

Раненые госпитализированы, на место инцидента привлечены множество карет скорой помощи.

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