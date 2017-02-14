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  14 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Экс-главу БТА-Банка Мухтара Аблязова вновь вызывают на допрос в Астану

CA-NEWS (KZ) - Экс-главу БТА-Банка Мухтара Аблязова вновь вызывают на допрос в Астану, сообщает пресс-служба Национального бюро по противодействию коррупции РК.

Как сообщается, в начале февраля Национальное бюро по противодействию коррупции сообщило, что получило новые доказательства преступлений, совершенных Аблязовым и его сообщниками, в связи с чем он вызван на допрос. Уведомление о вызове Аблязова на допрос было опубликовано в казахстанских СМИ и в средствах массовой информации Франции по месту его возможного нахождения, и Италии по месту жительства близких родственников.

По данным следствия, на допрос, назначенный на 10 февраля, подозреваемый Аблязов не явился.

Как сообщили в пресс-службе Нацбюро, следствием установлено, что Аблязов искусственно раздувал капитал Банка путем покупки его акций за счет похищенных в Банке денежных средств через подконтрольные компании.

Увеличивая капитал Банка, Аблязов создавал мнимую привлекательность и финансовый рост.

Иностранные инвесторы и граждане Казахстана, доверяя стабильности и успешности Банка, вкладывали в него свои денежные средства. Так, в период с 2005 – 2008 года за счет максимального привлечения депозитов населения и инвестиций от зарубежных кредиторов капитал Банка вырос в 8 раз.

Аблязов  полученные обманным путем денежные средства похитил путем кредитования своих многочисленных компаний.

В дальнейшем преступные деньги отмывались посредством финансовых операций через сотни оффшорных компаний и были использованы в приобретении дорогостоящих активов в России, Украине, Великобритании, США, Франции и других странах.

Хищение такого масштаба повлекло потерю населением своих накоплений, а зарубежными кредиторами предоставленных займов.

Во избежание негативных последствий государство приняло на себя обязательства по погашению задолженности БТА Банка, как перед внутренними вкладчиками, так и зарубежными инвесторами.

В пресс-службе также отметили, что в настоящее время собранные следствием доказательства в совершении особо тяжких преступлений позволили квалифицировать деяния подозреваемого Аблязова по части 4 статьи 263 Уголовного кодекса Республики Казахстан (создание и руководство преступным сообществом), пунктам «а», «б» части 3 статьи 176 (присвоение и растрата вверенного чужого имущества), части 3 статьи 24 - пунктам «а», «б» части 3 статьи 176 (покушение на присвоение и растрату вверенного чужого имущества), пунктам «б», «в» части 3 статьи 193 (легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем), части 1 статьи 220 (незаконное использование денежных средств банка) и статье 228 (злоупотребление полномочиями) Уголовного кодекса Республики Казахстан от 16.07.1997 года.

"В соответствии с частью 1 статьи 206 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (УПК РК) постановление о квалификации деяния подозреваемого объявляется не позднее двадцати четырех часов с момента вынесения постановления. В случае неявки подозреваемого или его защитника постановление может быть объявлено и по истечении двадцати четырех часов.

В связи с нахождением подозреваемого Аблязова вне пределов Республики Казахстан и уклонением от явки, Антикоррупционная служба, руководствуясь частью 8 статьи 206 УПК РК, с согласия прокурора публикует сообщение о квалификации его деяний в средствах массовой информации.

Для участия в объявлении постановления и проведении необходимых следственных действий подозреваемому Аблязову необходимо в срок до 15 февраля 2017 года явиться в административное здание Национального Бюро по противодействию коррупции по адресу: Республика Казахстан, город Астана, улица Сейфуллина, 37", - говорится в пресс-релизе.

Напомним, в декабре 2016 года государственный совет Франции (высшая административная инстанция) отменил решение премьер-министра этой страны о выдаче Аблязова в Россию по экстрадиционному запросу Российской Федерации и освободил его из-под ареста. Деятельность Аблязова во главе казахстанского БТА Банка является предметом уголовного расследования в России, Казахстане и на Украине, однако выдачи Аблязова добиваются только Россия и Украина, так как у Астаны нет с Парижем соглашения об экстрадиции.

Бывшему банкиру инкриминируется целый ряд правонарушений, в том числе мошенничество, подделка документов, злоупотребление полномочиями. Сумма ущерба, нанесенного Аблязовым, оценивается в несколько миллиардов долларов. Дело против него было возбуждено в 2009 году, после чего банкир бежал из Казахстана и долгое время проживал в Великобритании, но был вынужден покинуть и эту страну.


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