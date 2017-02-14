Назначен новый консул Монголии в Иркутской области
CA-NEWS (MNG) - Генеральное консульство Монголии в Иркутске возглавил новый консул Лувсандагва Амарсанаа, который в понедельник он приступил к выполнению своих обязанностей, сообщила пресс-служба правительства российского региона.
«Губернатор Иркутской области Сергей Левченко принял экзекватуру министерства иностранных дел РФ от Генерального консула Монголии в Иркутске господина Лувсандагва Амарсанаа в связи с началом его консульской миссии в областном центре», - говорится в сообщении.
Монголия является одним из основных зарубежных партнеров Иркутской области по торгово-экономическим, научно-техническим и культурным связям.
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