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  14 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Назначен новый консул Монголии в Иркутской области

CA-NEWS (MNG) - монголия флаг Генеральное консульство Монголии в Иркутске возглавил новый консул Лувсандагва Амарсанаа, который в понедельник он приступил к выполнению своих обязанностей, сообщила пресс-служба правительства российского региона.

«Губернатор Иркутской области Сергей Левченко принял экзекватуру министерства иностранных дел РФ от Генерального консула Монголии в Иркутске господина Лувсандагва Амарсанаа в связи с началом его консульской миссии в областном центре», - говорится в сообщении.

Монголия является одним из основных зарубежных партнеров Иркутской области по торгово-экономическим, научно-техническим и культурным связям.

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