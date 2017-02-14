На пост министра финансов США утвежден Стивен Мнучин, бывший топ-менеджер Уолл-Стрит

Вечером в понедельник, 13 февраля, Сенат США утвердил кандидатуру Стивена Мнучина на пост министра финансов. Предполагается, что в новой администрации президента Трампа Мнучину отведена роль человека, на плечи которого лягут осуществление налоговой реформы, либерализации правил для финансовой сферы и заключение выгодных Америке торговых соглашений, передает Служба новостей «Голоса Америки»

Сенат утвердил Мнучина на должность с перевесом в 53 голоса против 47. К голосам 52 республиканцев присоединился сенатор-демократ от штата Западная Вирджиния Джо Манчин. Хотя голосование завершилось лишь к восьми часам вечера по времени округа Колумбия, новоизбранный министр финансов сразу же отправился в Белый дом, чтобы принять присягу в присутствии президента Трампа и вступить в должность немедленно, - говорится в сообщении.

По мнению обозревателей агентства Reuters, большой бизнес Америки воспринял назначение 54-летнего Стивена Мнучина, бывшего топ-менеджера Уолл-Стрит, с надеждой на перемены, выгодные предпринимателям. Уже сейчас министру финансов требуется срочно заняться проблемой растущего национального долга: его лимит, установленный Конгрессом, истекает 15 марта, после чего страна может оказаться на грани дефолта. Сразу же вслед за этим, 17 марта, пройдет встреча министров финансов Большой двадцатки. На ней, Стивену Мнучину придется объяснить коллегам из наиболее развитых государств мира, как администрация Трампа намерена осуществлять принцип «Америка в первую очередь» в торгово-экономической сфере.