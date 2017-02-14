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  14 февраля 2017
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Лидер «Меджлиса крымско-татарского народа» Джемилев: Единственной альтернативой военного давления на Россию остаются санкции
CA-NEWS (CA) -

джемилев Депутат Верховной Рады Украины, лидер «Меджлиса крымско-татарского народа» Мустафа Джемилев заявил, что единственной альтернативой военного давления на Россию остаются санкции западных стран. Об этом в понедельник, 13 февраля, он сказал изданию «Апостроф».

«Ничего не может служить [альтернативой]. Или идти военным путем, или санкции. Больше никак», — сказал Джемилев.

Он отметил, что санкции отрицательно сказываются и на экономике европейских стран. «По 2016 году еще пока полных данных нет, но в 2015 году все страны Евросоюза потеряли 17,5 миллиардов долларов. Это примерно 0,5 процента валового национального продукта Германии, одной только Германии. А если разделить на все страны, а это 28 стран Евросоюза, то это получается мизер. Но и это, конечно, вызывает возмущение в деловых кругах», — сказал депутат Рады.

Организация «Меджлис крымско-татарского народа» запрещена в РФ и считается экстремистской.

Как напоминает Lenta.ru, санкции со стороны США, Евросоюза и ряда других стран были введены в отношении Москвы в 2014 году на фоне присоединения Крыма к России, а также в связи с конфликтом на юго-востоке Украины. Ограничительные меры затрагивают финансовый, энергетический и оборонно-промышленный сектора российской экономики. Их отмена увязывается с выполнением минских соглашений по стабилизации ситуации в Донбассе. Западные страны регулярно причисляют Россию к одной из сторон конфликта. Москва отвергает обвинения во вмешательстве в вооруженное противостояние на юго-востоке Украины, ссылаясь на отсутствие доказательств и подчеркивая, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта.


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