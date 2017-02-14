76 процентов казахстанцев уже нашли свою вторую половинку - исследование

- Исследователи выяснили, как казахстанцы относятся ко Дню Святого Валентина и Национальному Дню влюбленных, и какому празднику они отдают предпочтение, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на данные компании АСТ Казахстан.

76 процентов респондентов отметили, что у них есть вторая половинка - девушка или молодой человек, жена или муж. Из этого числа 38 процентов опрошенных относятся к категории от 25 до 34 лет. Считающих, что у них есть вторая половинка, больше среди женщин, нежели среди мужчин.

При этом 98 процентов респондентов сказали, что слышали о праздновании Дня святого Валентина, 56 процентов слышали, что существует и отмечается Национальный День Влюбленных в Казахстане. 1,3 процента респондентов никогда не слышали о таких праздниках.

Среди опрошенных 87 процентов респондентов смогли назвать точную дату празднования Дня святого Валентина (14 февраля), тогда как точную дату празднования Национального Дня Влюбленных в Казахстане(15 апреля) назвали только 7 процентов респондентов.

При этом 46 процентов респондентов обычно не отмечают ни День святого Валентина, ни Национальный День Влюбленных в Казахстане. Треть опрошенных отмечают День святого Валентина, 7 процентов - Национальный День Влюбленных в Казахстане, а 10 процентов респондентов отмечают обе праздничные даты.

В возрастном разрезе День святого Валентина чаще отмечается молодежью в возрасте от 18 до 24 лет, более трети респондентов возвратной группы от 25 до 44 лет также сказали, что отмечают эту дату. Примечательно, что порядка 20 процентов людей более старшего поколения (от 45 и старше), сказали, что также празднуют эту дату.

Из тех респондентов, которые намерены праздновать День святого Валентина в этом году, 38 процентов намерены провести романтический вечер в кафе или ресторане, 24 процента проведут романтический вечер дома, 12 процентов обойдутся приобретением подарка своей второй половинке, а 4 процента респондентов из этой категории, купят или сами сделают валентинку и подарят своей второй половинке.

