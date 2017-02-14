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  14 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Инфляция за январь в Таджикистане составила 0,6%
CA-NEWS (TJ) - Уровень инфояции в Таджикстане в январе 2017 года составил 0,6%, сообщает пресс-служба Нацбанка Таджикистана.

Как сообщается, годовая инфляция (с января 2016 года по январь 2017 года) оставила 5,3%.

По статистическим данным, в первом месяце этого года тарифы выросли на продовольственные, непродовольственные товары, а также за оказание платных услуг. Согласно Прогнозу денежно-кредитной политики Таджикистана, в 2017 году Национальный банк Таджикистана планирует удерживать инфляцию на уровне 7%

Напомним, что по итогам 2016 года инфляция в Таджикистане составил 6,1%, что на 0,9% ниже прогнозируемого уровня. Таким образом, среднемесячный рост инфляции в прошлом году равен 0,5%.

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