Компания Western Union опровергла информацию о введении ограничений на отправку и выдачу денежных переводов в Туркменистане

CA-NEWS (TM) - Компания Western Union опровергла информацию о введении ряда ограничений на отправку из Туркменистана и выдачу поступивших в страну денежных переводов. Об этом говорится в заявлении компании, поступившем в редакцию CA-News.

Напомним, ранее издание «Альтернативные новости Туркменистана» со ссылкой на источники в туркменских города Мары и Туркменабад заявило, что офисы компании срочных денежных переводов Western Union отказываются выплачивать присланные получателям средства, если у тех имеются счета в местных банках и пластиковые карты.

Издание также отмечало, что ранее Western Union уже вводил ряд ограничений на отправку и получение средств. Желающие отправить деньги за рубеж должны были предоставить справку о доходах, а, чтобы получить зарубежный перевод, нужно предоставить доказательства родства с отправителем, показав копию его паспорта. Помимо этого, отправлять за рубеж можно только сумму, не превышающую месячный доход человека, а все получаемые средства выплачиваются Western Union в национальной валюте по государственному курсу, говорится в статье издания «Альтернативные новости Туркменистана».

«Информация о том, что Western Union ввела ряд ограничений на отправку из Туркменистана и выдачу поступивших в страну денежных переводов не соответствует действительности, поскольку компания со своей стороны не вводила какие-либо ограничения», - говорится в сообщении компании.

«Мы предполагаем, что упомянутые ограничения связаны с требованиями местного законодательства Туркменистана. Такие ограничения находятся вне контроля Western Union, и компания не может оказывать какое-либо влияние на исполнение банками требований закона или иного нормативного акта», - подчеркивается в тексте.

В заявлении говорится, что компания Western Union не имеет собственных офисов на территории Туркменистана и осуществляет свою деятельность через офисы банков-партнеров.

Компания также подчеркивает, что не давала каких либо указаний или рекомендаций банкам-партнерам не выдавать денежные средства наличными при наличии у получателя счета или осуществлять выплату денежных переводов на счета клиентов.

«В соответствии с условиями договоров между компанией Western Union и банками Туркменистана прием и выдача денежных средств должны осуществляться банками в наличной форме, если иной способ не подтвержден Western Union. Компания никогда не подтверждала банкам возможность выдачи денежных переводов путем зачисления на счет, поэтому по правилам системы Western Union все такие денежные переводы должны выдаваться наличными», - говорится в сообщении.

Western Union также отметило, что не планирует сворачивать свою деятельность в Туркменистане.