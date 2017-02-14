Россия не поставляет оружие талибам через Таджикистан, - посол РТ в Афганистане

- Посол Таджикистана в Кабуле опроверг заявление депутата парламента Афганистана из Кундуза о якобы тайной поставке российского оружия боевикам движения «Талибан» через территорию Таджикистана, пишет Авеста.

Шарофиддин Имомов, посол Таджикистана в Афганистане, сказал, что заявление депутата афганского парламента Абдувадуда Паймона о якобы тайной поставке российского оружия боевикам «Талибан» через таджикско-афганскую границу — абсолютная ложь.

«Два дня тому назад я встретился с Абдулвадудом Паймоном и спросил об источнике распространенной им информации. Он ответил, что об этом говорят местные жители. Других доказательств он не привел. Позже Паймон извинился за то, что распространил эти слухи через афганские СМИ”, — сказал таджикский дипломат.

Ранее Абдулвадуд Паймон заявил местным журналистам, что поставка оружия из Пакистана талибам, находящимся в северных провинциях Афганистана, не возможна. По его словам, оружие оппоненты кабульского правительства получают из России, а контейнеры переправляется ночью через реку Пяндж на таджикско-афганской границе в районах Дашти Арчи и Даркад.

Абдулвадуд Паймон также заявил, что последние месяцы на границе были установлены камеры наблюдения, что, по его мнению, свидетельствует о присутствии русских военных на южных рубежах Таджикистана.

Мухаммадюсуф Аюби, председатель Совета провинции Кундуз в беседе с Радио Озоди сказал, что местное население приграничных с Таджикистаном кишлаков сообщают о поставке оружия талибам через реку Пяндж. Но он также сказал, что это только слухи и у него нет доказательств поставок оружия талибам через таджикскую территорию.

Мухаммад Улугходжаев, пресс-секретарь погранвойск Таджикистана, сообщил, что информация о якобы переправке на лодках российского оружия через реку Пяндж в районах Дашти Арчи и Даркаде не соответствует действительности, так как участок в этих местах – несудоходный.