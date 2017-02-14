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  14 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан вновь признан страной «с растущим уровнем нетерпимости государства к религиозным правам и свободам» - доклад USCIRF

CA-NEWS (KZ) - Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) вновь отнесла Кзахстан к странам с растущим уровнем нетерпимости государства к религиозным правам и свободам, даже несмотря на улучшение условий для существования так называемых "традиционных религиозных групп", об этом говорится в докладе Комиссии, опубликованном сегодня, 14 февраля.

До 2011 года Казахстан рассматривался как наиболее либеральная страна на постсоветском пространстве по уровню терпимости к религиям.

Как отмечается в докладе, наибольшему давлению в Казахстане подвергаются последователи салафитского течения в исламе, обозначаемые часто как «ваххабиты», а также некоторые христианские группы – в частности, «Свидетели Иеговы».

Десятки тысяч человек находятся в тюрьмах из-за своих религиозных убеждений. Пытки в тюрьмах стали обыденным явлением и применяются без разбора к мужчинам, женщинам и детям, отмечается в докладе.
Авторы доклада рекомендуют правительству Казахстана принять рекомендации спецдокладчиколв ООН по свободам религий, усилить роль съезда мировых и традицонных регилигий, проводимого в Казахстане.
Кроме того авторы также рекомендуют пригласить трех спецдокладчиков ОБСЕ для обсуждения роли свободы религии в Казахстане.
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