Казахстан вновь признан страной «с растущим уровнем нетерпимости государства к религиозным правам и свободам» - доклад USCIRF

CA-NEWS (KZ) - Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) вновь отнесла Кзахстан к странам с растущим уровнем нетерпимости государства к религиозным правам и свободам, даже несмотря на улучшение условий для существования так называемых "традиционных религиозных групп", об этом говорится в докладе Комиссии, опубликованном сегодня, 14 февраля.

До 2011 года Казахстан рассматривался как наиболее либеральная страна на постсоветском пространстве по уровню терпимости к религиям.

Как отмечается в докладе, наибольшему давлению в Казахстане подвергаются последователи салафитского течения в исламе, обозначаемые часто как «ваххабиты», а также некоторые христианские группы – в частности, «Свидетели Иеговы».

Десятки тысяч человек находятся в тюрьмах из-за своих религиозных убеждений. Пытки в тюрьмах стали обыденным явлением и применяются без разбора к мужчинам, женщинам и детям, отмечается в докладе.

Авторы доклада рекомендуют правительству Казахстана принять рекомендации спецдокладчиколв ООН по свободам религий, усилить роль съезда мировых и традицонных регилигий, проводимого в Казахстане.

Кроме того авторы также рекомендуют пригласить трех спецдокладчиков ОБСЕ для обсуждения роли свободы религии в Казахстане.