В Узбекистане насчитывается 12800 заключённых по религиозным мотивам, многим угрожают пытки, - отчёт
- Узбекистан, общество
- 12:48, 14 февраля 2017
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CA-NEWS (UZ) -
Комиссия США по свободе вероисповедания в странах мира (USCIRF) опубликовала ежегодный доклад по соблюдению свободы религии в мире, с котором внесла Узбекистан в число "стран, вызывающих особое беспокойство".
В разделе посвящённом Узбекистану отмечается, что в стране насчитывается "12800 заключённых по религиозным мотивам, и многим из них находятся под угрозой пыток".
Согласно докладу, 84 религиозных заключенных содержатся в одиночных камерах. Авторы также сообщили о массовых арестов в 2015 году трудовых мигрантов, возвращающихся из России, Турции, Европы и США по подозрению в связях с террористической группировкой ИГИЛ. Судьба по меньшей мере 200 из арестованных неизвестна, отчасти потому, что милиция посоветовала их родственникам не нанимать адвокатов или связываться с правозащитниками, утверждается в докладе.
Правительство утверждает, что многие задержанные связаны с экстремистскими группировками, типа "ваххабизма" или "джихадизма", но часто не дает никаких доказательств, отмечается в докладе.
"Несмотря на заявления узбекского правительства, пытки всё ещё применяются в тюрьмах, изоляторах и милицейских участках, и, по сообщениям включают в себя угрозу или применение насилия, включая изнасилования, а также использование противогазов", - отмечается в документе.
В докладе авторы рекомендуют правительству США создать обязательное соглашение с правительством Республики Узбекистан, и если Узбекистан не выполнит свои обязательства по свободе религий, ввести санкции.
Госдепартаменту США рекомендовали внести Узбекистана в число "стран, вызывающих особое беспокойство".
Авторы также призывают правительство Узбекистана согласиться на визиты специальных докладчиков ООН по вопросам свободы религии, а также обеспечить полные и необходимые условия для таких визитов.
USCIRF, являющийся независимым консультативным органом правительства США, осуществляет мониторинг соблюдения свободы религии в мире и разработку политических рекомендаций для президента, госсекретаря и Конгресса США. Отчёт комиссии за 2016 год был опубликован в конце прошлой недели. Отчет охватывает период с 1 февраля 2015 г. по 29 февраля 2016 г.
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