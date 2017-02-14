РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Узбекистане насчитывается 12800 заключённых по религиозным мотивам, многим угрожают пытки, - отчёт
CA-NEWS (UZ) -
Комиссия США по свободе вероисповедания в странах мира (USCIRF) опубликовала ежегодный доклад по соблюдению свободы религии в мире, с котором внесла Узбекистан в число "стран, вызывающих особое беспокойство".
В разделе посвящённом Узбекистану отмечается, что в стране насчитывается "12800 заключённых по религиозным мотивам, и многим из них находятся под угрозой пыток".
Согласно докладу,  84 религиозных заключенных содержатся в одиночных камерах.  Авторы также сообщили о массовых арестов в 2015 году трудовых мигрантов, возвращающихся из России, Турции, Европы и США по подозрению в связях с террористической группировкой ИГИЛ. Судьба по меньшей мере 200 из арестованных неизвестна, отчасти потому, что милиция посоветовала их родственникам не нанимать адвокатов или связываться с правозащитниками, утверждается в докладе.
Правительство утверждает, что многие задержанные связаны с экстремистскими группировками, типа "ваххабизма" или "джихадизма", но часто не дает никаких доказательств, отмечается в докладе. 
"Несмотря на заявления узбекского правительства, пытки всё ещё применяются в тюрьмах, изоляторах и милицейских участках, и, по сообщениям включают в себя угрозу или применение насилия, включая изнасилования, а также использование противогазов", - отмечается в документе.
В докладе авторы рекомендуют правительству США создать обязательное соглашение с правительством Республики Узбекистан, и если Узбекистан не выполнит свои обязательства по свободе религий, ввести санкции.
Госдепартаменту США рекомендовали внести Узбекистана в число "стран, вызывающих особое беспокойство".

Авторы также призывают правительство Узбекистана согласиться на визиты специальных докладчиков ООН по вопросам свободы религии, а также обеспечить полные и необходимые условия для таких визитов.

USCIRF, являющийся независимым консультативным органом правительства США, осуществляет мониторинг соблюдения свободы религии в мире и разработку политических рекомендаций для президента, госсекретаря и Конгресса США. Отчёт комиссии за 2016 год был опубликован в конце прошлой недели. Отчет охватывает период с 1 февраля 2015 г. по 29 февраля 2016 г.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Арстанбаев Мирлан Есенович
генеральный директор ГП "Кыргыздипсервис"
Маматбеков Айбек Бекбоевич
директор Департамента государственного протокола МИД КР
Нурлан Джолдошев
председатель общественного совета ГАМСУМО
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×