США могут причислить Туркменистан к «странам, вызывающим особую озабоченность» из-за ограничения вероисповедания

- Туркменистан, общество
- 12:53, 14 февраля 2017
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CA-NEWS (TM) - Комиссия США по свободе вероисповедания в странах мира (USCIRF), рекомендовало правительству США внести Туркменистан в число стран «вызывающих особую озабоченность». Об этом говорится в отчете комиссии за 2016 год, который был опубликован в конце прошлой недели и охватывает период с 1 февраля 2015 года по 29 февраля 2016 года.
«В 2015 году в условиях всепроникающего государственного контроля информации, сохраняются особенно серьезные нарушения религиозной свободы в Туркменистане. Правительство требует, чтобы религиозные группы проходили регистрацию и строго контролирует их деятельность, а ткеж запрещает и карает незарегистрированные религиозные организации за их деятельность», - отмечается в отчете.
«Полицейские рейды и преследование зарегистрированных и незарегистрированных религиозных групп продолжаются», - говорится в сообщении.
Комиссия также рекомендует правительству США оказать давление на правительство Туркменистана с требованием освободить всех «узников совести» и гуманно обращаться со всеми заключенными, разрешая им иметь доступ к семьям, медицинскому обслуживанию и адвокатам.
USCIRF консультативный орган правительства США, осуществляет мониторинг соблюдения свободы религии в мире и разработку политических рекомендаций для президента, госсекретаря и Конгресса США.
|кто есть кто
|Арстанбаев Мирлан Есенович
генеральный директор ГП "Кыргыздипсервис"
|Маматбеков Айбек Бекбоевич
директор Департамента государственного протокола МИД КР
|Нурлан Джолдошев
председатель общественного совета ГАМСУМО