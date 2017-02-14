РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
США могут причислить Туркменистан к «странам, вызывающим особую озабоченность» из-за ограничения вероисповедания

CA-NEWS (TM) - Комиссия США по свободе вероисповедания в странах мира (USCIRF), рекомендовало правительству США внести Туркменистан в число стран «вызывающих особую озабоченность». Об этом говорится в отчете комиссии за 2016 год, который был опубликован в конце прошлой недели и охватывает период с 1 февраля 2015 года по 29 февраля 2016 года.

«В 2015 году в условиях всепроникающего государственного контроля информации, сохраняются особенно серьезные нарушения религиозной свободы в Туркменистане. Правительство требует, чтобы религиозные группы проходили регистрацию и строго контролирует их деятельность, а ткеж запрещает и карает незарегистрированные религиозные организации за их деятельность», - отмечается в отчете.

«Полицейские рейды и преследование зарегистрированных и незарегистрированных религиозных групп продолжаются», - говорится в сообщении.

Комиссия также рекомендует правительству США оказать давление на правительство Туркменистана с требованием освободить всех «узников совести» и гуманно обращаться со всеми заключенными, разрешая им иметь доступ к семьям, медицинскому обслуживанию и адвокатам.

USCIRF консультативный орган правительства США, осуществляет мониторинг соблюдения свободы религии в мире и разработку политических рекомендаций для президента, госсекретаря и Конгресса США.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Арстанбаев Мирлан Есенович
генеральный директор ГП "Кыргыздипсервис"
Маматбеков Айбек Бекбоевич
директор Департамента государственного протокола МИД КР
Нурлан Джолдошев
председатель общественного совета ГАМСУМО
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×