США могут причислить Туркменистан к «странам, вызывающим особую озабоченность» из-за ограничения вероисповедания

CA-NEWS (TM) - Комиссия США по свободе вероисповедания в странах мира (USCIRF), рекомендовало правительству США внести Туркменистан в число стран «вызывающих особую озабоченность». Об этом говорится в отчете комиссии за 2016 год, который был опубликован в конце прошлой недели и охватывает период с 1 февраля 2015 года по 29 февраля 2016 года.

«В 2015 году в условиях всепроникающего государственного контроля информации, сохраняются особенно серьезные нарушения религиозной свободы в Туркменистане. Правительство требует, чтобы религиозные группы проходили регистрацию и строго контролирует их деятельность, а ткеж запрещает и карает незарегистрированные религиозные организации за их деятельность», - отмечается в отчете.

«Полицейские рейды и преследование зарегистрированных и незарегистрированных религиозных групп продолжаются», - говорится в сообщении.

Комиссия также рекомендует правительству США оказать давление на правительство Туркменистана с требованием освободить всех «узников совести» и гуманно обращаться со всеми заключенными, разрешая им иметь доступ к семьям, медицинскому обслуживанию и адвокатам.

USCIRF консультативный орган правительства США, осуществляет мониторинг соблюдения свободы религии в мире и разработку политических рекомендаций для президента, госсекретаря и Конгресса США.