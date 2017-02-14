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  14 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане резко вырос размер штрафа за вождение без доверенности

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане резко выросли размеры штрафов за управление автотранспортными средствами без доверенности владельца или с просроченной доверенностью, сообщает издание «Хроника Туркменистана».

С 3 февраля штраф за это нарушение вырос с 50 манат ($14) до 600 ($171). По данным издания, сотрудники дорожной полиции выписывают штраф на обоих – и на владельца, и на того, кто был за рулем. Т.е. каждого из них обязывают заплатить по 600 манат.

В связи с этим в единственной нотариальной конторе Ашхабада, где работают всего три нотариуса, скапливаются огромные очереди. Люди занимают очередь с 5 часов утра. Оформление доверенности на управление транспортным средством обходится в 35 манат ($10).

По информации издания, на штрафстоянках Службы дорожного надзора полиции, расположенных в районе Куртлинского озера, скопилось более 2000 грузовых и легковых автомобилей.

С 1 января 2016 года в Туркменистане действуют правила, в соответствии с которыми доверенности, удостоверяющие право на управление и распоряжение легковыми и грузовыми автомобилями, автобусами, микроавтобусами, могут быть оформлены их собственниками только на своих близких родственников без права передоверия.

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