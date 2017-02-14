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  14 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия закроет ряд диппредставительств из-за экономического кризиса в стране

CA-NEWS (MNG) - Постоянный комитет парламента Монголии по безопасности и внешней политике на своём заседании первого февраля этого года принял решение о временном прекращении деятельности дипломатических представительств Монголии в некоторых зарубежных странах, сообщает Монцамэ со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД Монголии.

Решение закрыть диппредставительства до конца первого полугодия связано с нынешним экономическим состоянием страны.

В список дипломатических представительств, которые будут временно закрыты, вошли посольства Монголии в Республике Индонезия, в Федеративной Республике Бразилия, Генеральное консульство Монголии в городе Осака и Консульство Монголии в городе Хайлаар (КНР).

В своём сообщении МИД подчеркивает, что данное решение не окажет влияния на политические и другие отношения с этими государствами и деятельность вышеуказанных посольств и консульств будут восстановлены после улучшения экономической ситуации и бюджета страны.

Согласно принятому решению работа по временному закрытию деятельности дипломатических представительств проводится в соответствии с нормами международного права.

Напомним, монгольские власти подали запрос о финансовой помощи со стороны МВФ в поддержку их экономической программы.

Резкое падение валюты и экономический кризис в стране начались спустя шесть недель после прихода Монгольской партии к власти. При этом у страны многомиллиардные долги. В общей сложности Монголия имеет около $5 млрд государственного долга. Правительство ранее заявляло о планах выплатить $500 млн в 2018 году, а остальные — в 2022 году. Около $580 млн долга намерен выплатить Банк развития Монголии в 2017 году.

Резервы Монголии сокращаются. По данным, опубликованным Центральным банком, они оцениваются в $1,3 млрд. Сумма снизилась на 23,1% по сравнению с 2015 годом, после того как предыдущее правительство увеличило расходы в преддверии выборов.

Монгольская народная партия обещала избирателям, что будет добиваться сокращения государственного долга Монголии, который достигнет 78% ВВП уже в этом году. Теперь в планах правительства не допустить дефолт. Премьер-министр Монголии Эрдэнэбат Жаргалтулга уже представил план по восстановлению экономики, который включает в себя сокращение заработной платы, уменьшении задолженности и развитие совета по привлечению иностранных инвестиций.

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Комментарии (1)
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juanjuan
15:07, 14 февраля 2017
Правильно делают, что закрывают, думаю, нашим также не помешало бы закрыть, не к месту расплодившиеся посольства и дип.пред-ва, вообще не понятно, для чего нужны в таком кол-ве, коли до сих пор о нашей стране толком в мире не знают, даже и не ведают о существовании, уж про остальное промолчу, нужно оставить в самых крупных и необходимых гос-х с которыми реально есть какие-то дип.отношения, а ради пару десятков чел содержать целое- пос-во вообще непонятно зачем
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