Генеральный консул Кыргызстана в Алматы А.Алымкулов награжден нагрудным знаком «Батыр Шапагаты» (фото)
CA-NEWS (KZ) - Генеральный консул Кыргызстана в Алматы Алиясбек Алымкулов был награжден нагрудным знаком «Батыр Шапагаты», которое носит имя легендарного панфиловца, Героя Советского Союза полковника Бауыржана Момышулы, говорится в сообщении генконсульства.
Решение было утверждено председателем комиссии Народным Героем Казахстана, генерал-лейтенантом, депутатом Мажилиса парламента РК Бахытжаном Ертаевым.
Нагрудной знак вручил председатель РОСВИВАЛК «Ардагер» Серикбай Баймулдинов в стенах генерального консульства КР
Баймулдинов отметил, что знак впервые вручается дипломату иностранного государства и пожелал дальнейших успехов в укреплении братских отношений между народами.
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