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  14 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Генеральный консул Кыргызстана в Алматы А.Алымкулов награжден нагрудным знаком «Батыр Шапагаты» (фото)

CA-NEWS (KZ) - Генеральный консул Кыргызстана в Алматы Алиясбек Алымкулов был награжден нагрудным знаком «Батыр Шапагаты», которое носит имя легендарного панфиловца, Героя Советского Союза полковника Бауыржана Момышулы, говорится в сообщении генконсульства.

Решение было утверждено председателем комиссии Народным Героем Казахстана, генерал-лейтенантом, депутатом Мажилиса парламента РК Бахытжаном Ертаевым.

Нагрудной знак вручил председатель РОСВИВАЛК «Ардагер» Серикбай Баймулдинов в стенах генерального консульства КР

Баймулдинов отметил, что знак впервые вручается дипломату иностранного государства и пожелал дальнейших успехов в укреплении братских отношений между народами.

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Комментарии (3)
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gulyakg
15:45, 14 февраля 2017
kut bolsun! kop jardam berdi karapaiym elge ministr bolup turganda
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urmat_batken
15:30, 14 февраля 2017
куттуктайбыз! биз сиз менен сыймыктанабыз!
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sancho12
15:27, 14 февраля 2017
Азамат! Кыргыздар жакшы барктай албай казак тугандар барктап алыптыр
кто есть кто
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