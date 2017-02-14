Генеральный консул Кыргызстана в Алматы А.Алымкулов награжден нагрудным знаком «Батыр Шапагаты» (фото)

CA-NEWS (KZ) - Генеральный консул Кыргызстана в Алматы Алиясбек Алымкулов был награжден нагрудным знаком «Батыр Шапагаты», которое носит имя легендарного панфиловца, Героя Советского Союза полковника Бауыржана Момышулы, говорится в сообщении генконсульства.

Решение было утверждено председателем комиссии Народным Героем Казахстана, генерал-лейтенантом, депутатом Мажилиса парламента РК Бахытжаном Ертаевым.

Нагрудной знак вручил председатель РОСВИВАЛК «Ардагер» Серикбай Баймулдинов в стенах генерального консульства КР

Баймулдинов отметил, что знак впервые вручается дипломату иностранного государства и пожелал дальнейших успехов в укреплении братских отношений между народами.