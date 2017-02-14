Премьер Монголии посетит Россию в первой половине 2017 года

CA-NEWS (MNG) - Премьер-министр Монголии Жаргалтулгын Эрдэнэбат посетит Россию в первой половине 2017 года, сообщил глава МИД Монголии Цэндийн Мунх-Оргил на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает Монцамэ.

Мунх-Оргил отметил, что одна из целей его визита является в подготовке и обеспечении плодотворного визита премьер-министра Монголии в Россию в первой половине этого года.

Он подчеркнул, что развитие и углубление дружественных отношений с Россией является одним из главных приоритетных направлений внешней политики Монголии. «У нас наладился широкий диалог по политическим, экономическим, культурным и гуманитарным направлениям. Между нашими странами нету не решенных вопросов политического характера. У нас полный или почти полное совпадение позиции по ключевым двусторонним и международным вопросам. Вместе с тем, мы с Сергеем Викторовичем отметили, что к сожалению, отстает тематика экономического и инвестиционного сотрудничества», сказал глава МИД Монголии.

«Товарооборот между нашими странами впервые за последние 10 лет упал на ниже одного миллиарда долларов и существует большой дисбаланс в товарообороте между двумя странами, 90% товарооборота приходится на российский импорт в Монголию. Мы договорились, что одним из принципиальных направлений нашего дальнейшего сотрудничества - это будет исправление этого дисбаланса и расширение торгово-экономического сотрудничества», - подчеркнул он.

По словам министра, Монголия открыта для российских инвестиций, бизнесменов и российских высоких технологий.