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  14 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане выявили подпольную секту «Свидетелей Иеговы»
CA-NEWS (UZ) - Нелегальная деятельность представителей религиозной организации "Свидетелей Иеговы" была выявлена в Самарканде, сообщил "Интерфакс", ссылаясь на представителя МВД Узбекистана.

"Установлено, что в одном из частных домов жительница Самарканда Розия Косимова устраивала встречи адептов не зарегистрированной в местных органах юстиции религиозной организации "Свидетели Иеговы", - сказал собеседник агентства.

По его данным, в незаконных встречах принимали участие девять местных жительниц. В доме, где они собирались, обнаружены и в процессуальном порядке изъяты книги на узбекском и русском языках "Мукаддас китоб" (Священная книга), "Рассуждение с помощью писаний", "Организованный, чтобы исполнять волю Иеговы", "Познание, ведущее к вечной жизни", "Руководство для школы теократического служения", множество других печатных и электронных материалов религиозного содержания.

По информации МВД, Р.Косимова продолжительное время занималась агитацией среди мусульманской части населения с целью втягивания их в ряды данной секты, а также распространяла незаконную литературу, пропагандирующую идеи адептов "Свидетелей Иеговы". Ранее, в 2007 году, она уже привлекалась к административной ответственности за аналогичную деятельность.

В настоящий момент готовятся материалы для привлечения наиболее активных членов и организатора незаконного религиозного собрания к административной ответственности согласно ст. 241 (нарушение порядка преподавания религиозных вероучений) и ст.184-2 (незаконное изготовление, хранение, ввоз или распространение материалов религиозного содержания).

Согласно закону "О свободе совести и религиозных организациях", в Узбекистане запрещена миссионерская детальность.

По данным комитета по делам религий, на территории республики зарегистрировано 2239 религиозных организаций, из которых более 90% являются мусульманскими. Наряду с этим в Узбекистане осуществляют свою деятельность 157 христианских организаций, 8 еврейских общин, Общество сознания Кришны и община буддистов.

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