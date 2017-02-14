США пытаются обвинить Россию в собственных провалах в афганских делах, - МИД РФ

CA-NEWS (CA) - Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с высказыванием командующего силами США и НАТО в Афганистане Дж.Николсона опубликован на сайте МИД.

В нем, в частности, говорится:

Обратили внимание на очередной «приступ конспирологии» - иначе это назвать трудно - командующего силами США и НАТО в Афганистане генерала Дж.Николсона. Он утверждает, что Россия оказывает помощь талибам оружием ради подрыва позиций США и НАТО в Афганистане. Эти безосновательные заявления были подхвачены известным русофобом, американским сенатором Дж.Маккейном, - говорится в комментарии.

При этом Дж.Николсон, признавая удручающее положение дел с безопасностью в Афганистане, просит Вашингтон увеличить нынешний почти десятитысячный американский военный контингент в ИРА еще на несколько тысяч человек в надежде, что это поможет решить имеющиеся там проблемы. Генерал, видимо, выпустил из виду, что еще совсем недавно в этой стране находилось порядка 100 тысяч американских военнослужащих, которые так и не смогли справиться с ситуацией, - напоминает МИД РФ.

Все это сильно напоминает бесплодные попытки обвинить Россию в собственных провалах в афганских делах. Набрать политические очки в определенных кругах в Вашингтоне это может быть и поможет, только вот не улучшит удручающее положение с безопасностью в Афганистане, заключает МИД РФ.