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  14 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Суд в Алматы заблокировал «группы смерти» в соцсетях на территории Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Решением Наурызбайского районного суда Алматы заблокирован доступ к группам «Синий кит/хочу в игру/тихий дом/море китов/я в игре» в социальной сети «Вконтакте», говорится в сообщении на сайте Алматинского городского суда.

«В Наурызбайском районном суде города Алматы рассмотрено гражданское дело по заявлению прокурора Наурызбайского района Алматы о запрете на всей территории Республики Казахстан распространения продукции иностранного средства массовой информации в интернет ресурсах», - отмечается в тексте.

«Решением суда удовлетворено заявление прокурора Наурызбайского района г.Алматы о прекращении деятельности на территории Республики Казахстан распространения продукции иностранных средств массовой информации склоняющих детей к суициду», - говорится в сообщении.

Решение не вступило в законную силу.

Напомним, ранее в социальных сетях появились подробности игры «Синий кит». Через одноименные сообщество во «ВКонтакте» детей и подростков призывали вступить в эту игру. Ее суть заключается в том, что каждый игрок должен выполнить 50 заданий. Для начала игрокам нужно порезать вены и нарисовать на руке с помощью лезвия рисунок кита. Последним из заданий является суицид, и его нужно выполнить обязательно. В противном случае организаторы игры грозят расправиться с родными игрока.

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