Наркотранзит Таджикистана оценивается в 30% от ВВП, - обозреватель Би-би-си

- Распространено мнение, что транзит наркотиков через среднеазиатские страны укрепляет их экономически. Цену транзитного наркорынка Таджикистана оценивали в 30% от ее легального ВВП. Таджикистан называют наркогосударством, где влиятельные торговцы занимают места в правительстве и парламенте. Об этом говорится в материале Аноры Саркоровой для Русской служба Би-би-си.13 февраля 2017

По данным министерства здравоохранения и социальной защиты Таджикистана, в стране насчитывается 7067 наркозависимых. Многие из них отказываются от лечения в государственных клиниках, опасаясь преследования правоохранительных органов.

По оценкам независимых экспертов, цифры официальной статистики многократно занижены. Если сравнить данные с показателями 2012 года (тогда власти называли цифру в 7135 человек), окажется, что за пять лет уровень наркозависимости почти не изменился.

"По данным управления ООН по наркотикам и преступности, в 2015 году производство опиатов в Афганистане уменьшилось больше чем на 3 тонны, а площади посевов [сократились] на 41 тысячу гектаров", - сообщил главный таджикский наркополицейский.

В соответствии с последним отчетом управления ООН (сейчас доступны данные уже за 2016 год), площади культивации опия вновь выросли примерно на 20 тыс. гектаров, а потенциальный урожай вещества вырос на 43% - почти до пяти тысяч тонн.

При сравнительно небольшой средней зарплате в стране, Таджикистан трудно назвать привлекательным рынком для наркотрафика. Легальная экономика страны была фактически уничтожена после распада СССР в 1991 году и последовавшей за этим пятилетней гражданской войной.

К 1998 году, по данным ЦРУ, ВВП Таджикистана было на 57% ниже, чем в 1990-м и достигало около 180 долларов на душу населения - это был самый низкий уровень среди стран СНГ.

Сегодня эта цифра составляет 1036 долларов на человека. В категоризации Всемирного банка "низким" показателем ВВП на душу населения считается 1035 долларов и ниже.

Соседство с Афганистаном на фоне общей бедности делало опиаты доступнее.

Одна доза героина стоит до 100 сомони (около 13 долларов). Его покупка всегда связана с риском.

Несколько лет назад мировые СМИ начали говорить о том, что транзит наркотиков через среднеазиатские страны укрепляет их экономически. Цену транзитного наркорынка страны оценивали в 30% от ее легального ВВП.

Вкупе с коррупцией, били тревогу западные СМИ, это означает, что по-настоящему крупные игроки на рынке наркотранзита остаются неприкосновенными. Таджикистан называли наркогосударством, где влиятельные торговцы занимают места в правительстве и парламенте.

По мере того как Таджикистан богатеет на транзите, растет и количество употребляющих наркотики внутри страны - этот процесс идет уже несколько лет.

Регион Центральной Азии, через который проходит так называемый северный транзитный коридор доставки наркотиков из Афганистана в Россию и Европу, постепенно сам превращается в крупного потребителя.