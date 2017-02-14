Президент Туркменистана принял приглашение Назарбаева посетить Казахстан с визитом

- Туркменистан, политика
- 16:25, 14 февраля 2017
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CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе телефонного разговора принял приглашение Нурсултана Назарбаева посетить Казахстан с визитом, сообщает пресс-служба Акорды.
«Нурсултан Назарбаев пригласил Гурбангулы Бердымухамедова посетить Казахстан с визитом. Приглашение было любезно принято президентом Туркменистана», - говорится в сообщении.
В ходе беседы президент Казахстана поздравил собеседника с победой на президентских выборах, пожелал ему успехов и новых свершений в государственной деятельности.
Главы государств отметили историческую близость двух народов, а также традиционные добрососедские отношения между государствами. При этом была подчеркнута важность дальнейшего укрепления связей в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах, отмечается в сообщении.
Напомним, 12 февраля действующий президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов был переизбран главой государства на третий срок, набрав по результатам голосования не менее 97% голосов избирателей. По информации ЦИК страны, явка на выборы составила 97,72%.
Ранее Нурсултан Назарбаев отправил телеграмму поздравления Гурбангулы Бердымухамедову. В ней он он также пригласил президента Туркменистана посетить Казахстан в ближайшее время.
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|Азамат Жунусов
заместитель председателя общественного совета ГАМСУМО
|Арстанбаев Мирлан Есенович
генеральный директор ГП "Кыргыздипсервис"
|Маматбеков Айбек Бекбоевич
директор Департамента государственного протокола МИД КР