Президент Туркменистана принял приглашение Назарбаева посетить Казахстан с визитом

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе телефонного разговора принял приглашение Нурсултана Назарбаева посетить Казахстан с визитом, сообщает пресс-служба Акорды.

«Нурсултан Назарбаев пригласил Гурбангулы Бердымухамедова посетить Казахстан с визитом. Приглашение было любезно принято президентом Туркменистана», - говорится в сообщении.

В ходе беседы президент Казахстана поздравил собеседника с победой на президентских выборах, пожелал ему успехов и новых свершений в государственной деятельности.

Главы государств отметили историческую близость двух народов, а также традиционные добрососедские отношения между государствами. При этом была подчеркнута важность дальнейшего укрепления связей в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах, отмечается в сообщении.

Напомним, 12 февраля действующий президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов был переизбран главой государства на третий срок, набрав по результатам голосования не менее 97% голосов избирателей. По информации ЦИК страны, явка на выборы составила 97,72%.

Ранее Нурсултан Назарбаев отправил телеграмму поздравления Гурбангулы Бердымухамедову. В ней он он также пригласил президента Туркменистана посетить Казахстан в ближайшее время.

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