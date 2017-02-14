Советник Трампа ушел в отставку из-за контактов с российскими чиновниками

CA-NEWS (CA) - Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку в понедельник вечером после того, как оказался объектом критики из-за контактов с российскими чиновниками до вступления Дональда Трампа в должность, сообщает Reuters.

Исполняющим обязанности помощника президента по национальной безопасности назначен отставной генерал Кит Келлог. Представитель Белого дома сказал, что среди кандидатов на должность - сам Келлог, а также отставной генерал Дэвид Петрэус, бывший директор ЦРУ.

Флинн подал в отставку несколько часов спустя после того, как Трамп через своего представителя сообщил, что анализирует ситуацию и обсуждает ее с вице-президентом Майком Пенсом.

Флинн ранее сказал Пенсу, что не обсуждал отмену санкций в отношении Москвы с российскими чиновниками, но записи переговоров, по словам американских чиновников, указали на то, что этот вопрос фигурировал в разговорах Флинна с послом РФ в США Сергеем Кисляком. Подобные контакты могут быть нарушением закона, запрещающего частным лицам вмешиваться во внешнюю политику США.

"К сожалению, в связи с быстрым течением событий я неумышленно сообщил избранному вице-президенту и другим неполную информацию о моих телефонных разговорах с российским послом", - говорится в письме Флинна с прошением об отставке.

"Я искренне извинился перед президентом и вице-президентом, и они приняли мои извинения".

Отставка Флинна последовала за сообщением о том, что Минюст несколькими неделями ранее предупредил Белый дом о том, что Флинн может стать объектом шантажа из-за контактов с российскими чиновниками до вступления Трампа в должность 20 января.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, был ли Кремль в курсе контактов Кисляка и Флинна, сказал в понедельник, что "любой посол информирует центр о всех своих контактах, поэтому информация идёт", отказавшись комментировать расследование Вашингтона.