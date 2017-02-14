Шавкат Мирзиёев и президент Туркменистана переговорили по телефону о взаимном сотрудничестве

- Сегодня, 14 февраля, состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Глава государства сердечно поздравил Г.Бердымухамедова с убедительной победой на всенародных выборах президента Туркменистана и пожелал ему больших успехов на высоком государственном посту, сообщила пресс-служба президента РУз.

В ходе беседы руководители государств обсудили текущее состояние и перспективные направления двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями по ключевым аспектам региональной и международной политики. Особо отмечены активное продвижение внешнеполитического курса Туркменистана и успешная реализация инициатив Бердымухамедова на международной арене.

Президенты выразили удовлетворение значительной активизацией межгосударственных отношений на различных уровнях и расширением взаимовыгодного сотрудничества. Стороны положительно оценили итоги обмена рабочими визитами высоких правительственных делегаций Узбекистана и Туркменистана, а также взаимодействие на уровне регионов двух стран.

Главы государств подтвердили обоюдную заинтересованность в динамичном развитии конструктивного и открытого диалога между двумя братскими странами, а также выразили готовность задействовать имеющийся значительный потенциал для наращивания плодотворных связей в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарных сферах.