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  14 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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ФАО представила новый сборник в области гендерного равенства и социальной защиты в Центральной Азии
CA-NEWS (TJ) - Новый сборник ФАО "Гендерное равенство, социальная защита и развитие сельских регионов: взгляд из Восточной Европы и Центральной Азии" был представлен сегодня в Центральной научной сельскохозяйственной библиотеке (ЦНСХБ) в Москве.

Сборник статей, написанных экономистами, социологами и специалистами по гендерной проблематике из 12 постсоветских стран Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии, представляет собой попытку заострить внимание и обсудить проблемы, находящиеся на пересечении таких тем, как гендерное равенство, социальная защита и развитие сельских районов в регионе. Публикация подготовлена по итогам встречи независимых национальных экспертов в Минске в 2016 г. и направлена на восполнение существующего пробела в исследованиях и документированных знаниях по данной тематике, а также привлечение внимания властей и гражданского общества стран региона к проблематике, - говорится в сообщении ФАО.

"Женщины составляют большинство сельского населения в регионе и значительную часть рабочей силы, занятой в сельском хозяйстве, - отметила Старший советник Регионального отделения ФАО для Европы и Центральной Азии Доно Абдуразакова, - однако они заняты преимущественно на низкоквалифицированных и малооплачиваемых работах. Доступ сельских женщин к активам, производственным ресурсам и социальному обеспечению значительно ниже по сравнению с мужчинами и городскими женщинами, а участие в общественной жизни резко сократилось за последние десятилетия".

"Вместе с тем, сельские женщины представляют собой важный, но в значительной степени неучтенный ресурс экономического развития, - добавила Д.Абдуразакова, - поскольку их вклад в экономику носит "невидимый" характер, и остается незамеченным".

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