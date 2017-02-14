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  14 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Минюст Турции вновь поднимет вопрос экстрадиции Гюлена
CA-NEWS (CA) - министр юстицииПосле вступления Дональда Трампа в должность президента Министерство юстиции Турции направило в США новые доказательства причастности Фетуллаха Гюлена к попытке переворота 15 июля, сказал журналистам министр юстиции Турции Бекир Боздаг перед заседанием парламентской фракции Парии справедливости и развития.

«В самое ближайшее время у меня будет возможность обсудить по телефону или при личной встрече с новым министром юстиции США вопрос экстрадиции Гюлена и сторонников FETÖ в Турцию», - цитирует Боздага "Анадолу".

«Мы считаем, что нужды в новых доказательствах для экстрадиции Гюлена нет. Ранее мы направили в США досье на Гюлена, которое содержит достаточно фактов для его выдачи на основании соглашения об экстрадиции между США и Турцией», - отметил министр.

Группа военнослужащих ВС Турции в ночь с 15 на 16 июля предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране. Погибло свыше 240 человек.

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