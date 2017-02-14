Полиция Турции задержала возможного организатора теракта в клубе Стамбула

CA-NEWS (UZ) - Полиция Турции задержала предполагаемого организатора нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле в новогоднюю ночь, сообщает местное издание Daily Sabah со ссылкой на заявление прокуратуры.

Согласно заявлению прокуратуры, подозреваемый - гражданин Франции турецкого происхождения, он был задержан два дня назад в Стамбуле. С 2009 года он проживал во Франции. Известны только его инициалы - A.S.

По данным издания, предполагаемый организатор был задержан в Стамбуле. Он является гражданином Франции турецкого происхождения. Подозреваемый был арендатором квартиры, в которой скрывался исполнитель теракта, уроженец Узбекистана Абдулкадир Машарипов, добавляет издание.

Ранее, выходец из Узбекистана, Абдулгадир Машарипов, напавший в новогоднюю ночь на ночной клуб Reina, сообщил суду, что хотел бы, чтоб ему вынесли смертный приговор.

Машарипов сообщил, что получил приказ совершить теракт в Стамбуле от некоего Абу Джихада, с которым лично никогда не встречался. Этот человек через курьера доставил по адресу проживания стрелка автомат с шестью полными магазинами и три ручные гранаты.

Однако 31 декабря на Таксиме было очень большое число полицейских, тогда стрелок, по согласованию с Джихадом, выбрал целью клуб Reina. «Я открыл беглый огонь по посетителям, потом бросил две гранаты; одну я подорвал, держа около своей головы, но выяснилось, что она была светошумовой, и я не умер. Будет хорошо, если меня приговорят к смертной казни, потому что я пришел в клуб умереть», - сказал Машарипов. В Турции, однако, смертная казнь отменена.

В настоящее время он находится в стамбульской тюрьме Силиври, где будет дожидаться окончания судебного процесса.

Напомним, что уроженец Узбекистана Машарипов в ночь на 1 января, вооружившись автоматом, устроил стрельбу в ночном клубе Reina: его жертвами стали 39 человек, 16 из них - иностранцы, в том числе одна россиянка. Также погибли подданные Саудовской Аравии, Марокко и Иордании и граждане Ливана, Ливии и Израиля. Экстремисты ИГ взяли на себя ответственность за данную вылазку. Во время захвата Машарипова в квартире, где он укрывался, было обнаружено около $200 тыс., которые являлись платой исполнителю теракта.