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  14 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане 24-летний сын, заживо закопавший свою мать, получил 25 лет колонии

CA-NEWS (TJ) - Суд Кулябского региона Хатлонской области Таджикистана приговорил к 25 годам местного жителя, который заживо похоронил свою мать. Судья Назирбек Азизи сообщил таджкикской службе радио Свобода «Озоди», что осужденный – 24-летний житель Сарбанда Тагоймурод Миров в сентябре 2016 года в ходе семейного конфликта ударил свою мать лопатой по голове, а затем еще живую закопал во дворе ее собственного дома в Дангаре.

​Судебный процесс завершился в конце прошлой недели. По данным суда, Тагоймурод Миров, который обвинялся по статье 104 (убийство, совершенное с особой жестокостью) уголовного кодекса, полностью признал свою вину. По словам судьи, молодой человек потребовал от своей матери отдать ему все ее золотые украшения, но получив отказ, ударил ее лопатой по голове.

Отмечалось, что труп 53-летней жительницы кишлака Кайнар Садафмо Нуровой был обнаружен в яме глубиной 1 метр возле отхожего места в доме 60-летнего жителя кишлака Рахшонзамин Дангаринского района. Руки, ноги и рот женщины были завязаны.

Соседи заметили исчезновение Садафмо, но Тагоймурод на все их расспросы отвечал, что она пропала без вести. Именно они обратились в милицию, и преступление было раскрыто.

Родные убийцы, который ранее уже отбывал срок заключения за кражу, сказали в беседе с Радио Озоди, что не намерены обжаловать приговор. Брат убитой женщины Фазлиддин Нуров в короткой беседе сообщил, что полностью удовлетворен приговором.

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Комментарии (3)
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Arabella
17:45, 14 февраля 2017
Нелюдь! Поднять руку на родную мать, которая 9 месяцев носила его под сердцем, кормила грудью, носила на руках, воспитывала и отдавала любовь и теплоту - это кощунство! Этому нет оправдания! Мерзавец!
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Kyrgyz-kgkg
17:36, 14 февраля 2017
Зверь да
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makedonskiy77
17:26, 14 февраля 2017
Просто зверь .
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