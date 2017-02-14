Узбекистанец вошел в число 100 сильнейших молодых экономистов мира

- Узбекистан, общество
- 17:16, 14 февраля 2017
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- Обновлено: 18:09, 14 февраля 2017
Ему нет еще тридцати лет, но он в числе очень немногих ученых ведет исследования в новом направлении макроэкономики «Глубинные факторы роста экономики». Его диссертация посвящена исследованию роли институтов интеллектуального капитала и рынка в экономическом развитии государств. Около 20 научных статей Рауфхона опубликованы в таких ведущих научных журналах, как «Intelligence», «Kyklos», «Environmental Research», высоко оценены агентством «Forbes» и институтом «National Policy».
Молодой ученый-экономист в 2012 году стал обладателем стипендии «Fulbright» (США), в Нью-Йоркском государственном университете получил научную степень магистра экономики. В настоящее время совмещает работу преподавателя в университете и старшего научного сотрудника в Институте прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан.
До этого, как правило, в рейтинге проекта RePEc - Research Papers in Economics (Научные статьи по экономике), координируемого отделом исследований Федерального резервного банка США, лидировали в основном выпускники и сотрудники Гарвардского, Йельского университетов, Лондонской экономической школы и других известных в мире научно-исследовательских центров.
|кто есть кто
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председатель Национального банка Кыргызстана
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экс-депутат ЖК КР V созыва
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