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  14 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Музыка, танцы и угощения: Как проходили выборы президента в Туркменистане (видео)

CA-NEWS (TM) - 12 Февраля действующий президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов был переизбран главой государства на третий срок, набрав по результатам голосования не менее 97% голосов избирателей. По информации ЦИК страны, явка на выборы составила 97,72%.

Члены избирательной комиссии встречают тех, кто пришел голосовать, в национальных костюмах: в частности, женщины заплели косы и надели традиционные разноцветные платья. На всех избирательных участках граждан ждет угощение - сладости, сухофрукты и выпечка.

О том как проходили выборы президента Туркменистана показывается в видеорепортаже «Настоящего времени».

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