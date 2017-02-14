Музыка, танцы и угощения: Как проходили выборы президента в Туркменистане (видео)
- Туркменистан, политика
- 17:25, 14 февраля 2017
- Просмотров: 827
- Обновлено: 17:36, 14 февраля 2017
CA-NEWS (TM) - 12 Февраля действующий президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов был переизбран главой государства на третий срок, набрав по результатам голосования не менее 97% голосов избирателей. По информации ЦИК страны, явка на выборы составила 97,72%.
Члены избирательной комиссии встречают тех, кто пришел голосовать, в национальных костюмах: в частности, женщины заплели косы и надели традиционные разноцветные платья. На всех избирательных участках граждан ждет угощение - сладости, сухофрукты и выпечка.
О том как проходили выборы президента Туркменистана показывается в видеорепортаже «Настоящего времени».
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