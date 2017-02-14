Музыка, танцы и угощения: Как проходили выборы президента в Туркменистане (видео)

CA-NEWS (TM) - 12 Февраля действующий президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов был переизбран главой государства на третий срок, набрав по результатам голосования не менее 97% голосов избирателей. По информации ЦИК страны, явка на выборы составила 97,72%.

Члены избирательной комиссии встречают тех, кто пришел голосовать, в национальных костюмах: в частности, женщины заплели косы и надели традиционные разноцветные платья. На всех избирательных участках граждан ждет угощение - сладости, сухофрукты и выпечка.

О том как проходили выборы президента Туркменистана показывается в видеорепортаже «Настоящего времени».