Глава Роскомнадзора сравнил создателей «групп смерти» в соцсетях с террористами

- Тех, кто «играет с детьми в смерть», нужно приравнять к террористам, так как они преследуют цель — «убийство». Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью изданию «Аргументы и факты».

«Из того, что пишут дети у себя на странице в открытом доступе, можно сделать вывод, что они получают какие-то задания. Начинается опасная игра в смерть. Тех, кто ведёт эту игру, я бы приравнял к террористам, потому что цель у них та же: убийство. Одного подозреваемого правоохранительные органы задержали, но надо искать и остальных», - отметил он.

«К сожалению, в этой борьбе мы всегда немного позади: реагируем тогда, когда опасная информация уже становится доступной. К счастью, социальные сети идут нам навстречу и быстро блокируют подобные группы. Мы также активно работаем вместе со Следственным комитетом РФ, МВД, Госдумой, готовятся поправки в законодательство. Уверен, что эту проблему мы должны решать всем миром», - рассказал глава Роскомнадзора.

Глава Роскомнадзора отметил, что когда в «Новой газете» в мае 2016 года была опубликована статья о «группах смерти», в которых детей склоняют к суициду, ведомство создало рабочую группу и разработало систему мониторинга. Жаров рассказал, что было заблокировано 150 «наиболее популярных и активных сообществ», и Роскомнадзор сделал это, «не дожидаясь официальных запросов». Он пояснил, что ведомство приняло решение действовать «не по бюрократическим, а по человеческим правилам».

Жаров рассказал, что новые интернет-страницы, связанные с «группами смерти», продолжают появляться. По его словам, Роскомнадзор с 1 января 2017 года выявлял и блокировал 50 подобных групп в день, потом «потом 70, 90». Жаров рассказал, что «группы смерти» теперь есть в Instagram. Но, отметил он, администраторы социальной сети удаляют ссылки на подобные группы и хештеги.

Глава Роскомнадзора рассказал, что появился новый хештег — «ищу куратора». Жаров отметил, что «ребенок» может не заходить ни в какие группы, а просто пишет тег на своей странице в социальной сети. После этого с ним «связывается человек» и общается или через мессенджер, или по телефону, СМС, в почте, «то есть в зоне личных коммуникаций», сказал Жаров. Он пояснил, что «это опасно», так как Роскомнадзор не может отследить такое сообщение.

В понедельник, 13 января, вице-спикер российской Госдумы Ирина Яровая заявила, что в 2016 году покончили жизнь самоубийством 720 несовершеннолетних. Она отметила, что общество и российское законодательство оказались неподготовленными к тому, что склонение к суициду будет осуществляться через интернет. Яровая заявила, что «шаг за шагом» возникает «новая система координат, в которой то, что казалось невозможным, стало реальностью».