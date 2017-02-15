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  15 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Президент АБР посетит Узбекистан
CA-NEWS (UZ) - Президент Азиатского банка развития Такехико Накао в конце февраля — начале марта планирует посетить Узбекистан. Об этом накануне, 14 февраля сообщило представительство АБР в Ташкенте.

Первый заместитель председателя Сената Садык Сафаев и заместитель генерального директора департамента Центральной и Западной Азии АБР Хонг Вей накануне обсудили вопросы подготовки визита, а также приоритетные направления сотрудничества между Узбекистаном и АБР, говорится в сообщении.

АБР работает в Узбекистане с 1995 года. Всего, АБР предоставил Узбекистану с 1995 года приблизительно $5.1 млрд, которые пошли на реализацию 54 проектов, относящихся к сферам сельского хозяйства, образования, модернизации энергетического сектора и транспортной инфраструктуры.

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