Президент АБР посетит Узбекистан

- Президент Азиатского банка развития Такехико Накао в конце февраля — начале марта планирует посетить Узбекистан. Об этом накануне, 14 февраля сообщило представительство АБР в Ташкенте.

Первый заместитель председателя Сената Садык Сафаев и заместитель генерального директора департамента Центральной и Западной Азии АБР Хонг Вей накануне обсудили вопросы подготовки визита, а также приоритетные направления сотрудничества между Узбекистаном и АБР, говорится в сообщении.

АБР работает в Узбекистане с 1995 года. Всего, АБР предоставил Узбекистану с 1995 года приблизительно $5.1 млрд, которые пошли на реализацию 54 проектов, относящихся к сферам сельского хозяйства, образования, модернизации энергетического сектора и транспортной инфраструктуры.