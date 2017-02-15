Гастроли ошского театра Бабура пройдут в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях

- Узбекистан, общество
- 8:57, 15 февраля 2017
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- Обновлено: 9:02, 15 февраля 2017
CA-NEWS (UZ) - Ошский Государственный академический узбекский музыкально-драматический театр имени Бабура приехал в Узбекистан после 12-летнего перерыва, передает Газета.uz.
10 февраля театральную делегацию из Кыргызстана встретили на пограничном посту в Нарынском районе Наманганской области, сообщила пресс-служба Министерства культуры и спорта Узбекистана.
«Гастроли организованы по предложению и при содействии правительства Узбекистана, — приводит слова директора театра Набижона Мамаджанова газета „Народное слово“. — Мы подготовили спектакль „Айкол Манас“ („Манас-богатырь“). С ним в течение недели планируем выступить на сценах Андижанской, Наманганской и Ферганской областей».
13−14 февраля «Айкол Манас» показывают в Наманганском областном театре музыкальной драмы. В Ферганской области постановка пройдет 15−17 февраля в Театрально-концертном дворце.
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