К 25 годам тюрьмы приговорен насильник 6-летней девочки в Казахстане

- Cпециализированный межрайонный суд по уголовным делам Мангистауской области Казахстана приговорил подсудимого по делу об изнасиловании и убийстве шестилетней Виктории Мининой к 25 годам лишения свободы, сообщает региональное издание «Актау-Лада».

Дело об изнасиловании шестилетней Виктории Мининой поступило в специализированный межрайонный уголовный суд Мангистауской области 26 декабря. Судебный процесс взял под личный контроль председатель суда Азат Избасаров.

Дело содержит 11 томов. Обвиняемый был предан суду по пяти статьям Уголовного Кодекса Республики Казахстан: статья 125 часть 2, пункт 5 «Похищение человека», статья 121 часть 4 «Насильственные действия сексуального характера», статья 120 часть 4 «Изнасилование», статья 99 «Убийство», статья 296 часть 2 «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта».

Судебное решение базируется на четырех статьях обвинения. Статья 121 часть 4 исключена из обвинительного вердикта. Ранее в прокуратуре Мангистауской области сообщали, что обвинители намерены запросить максимальную меру наказания для обвиняемого – пожизненное лишение свободы. Как сообщает издание, адвокат Намиг Велиев заявил, что свидетелей, которые видели его подзащитного с пострадавшей девочкой, нет. Сам подсудимый с первых дней, по словам адвоката, отрицает свою вину.

Приговор не вступил в законную силу.

Шестилетняя Вика пропала 20 августа 2016 года в Актау. Ребенка, пострадавшего от рук насильника, с сильным кровотечением и тепловым ударом полицейские Актау обнаружили спустя несколько часов. Через неделю ребенок был перевезен из областной детской больницы Актау в отделение детской анестезиологии и реанимации Национального научного центра материнства и детства в Астане. Ее состояние оценивалось как крайне тяжелое, девочка три месяца пробыла в коме и скончалась 21 ноября, не приходя в сознание.