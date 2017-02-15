АБР предоставит Узбекистану кредит на $2 млрд для модернизации энергетической отрасли

CA-NEWS (UZ) - Согласно материалам, опубликованным на официальном сайте АБР, банк намерен предоставить в 2017–2019 годах Узбекистану кредитные средства в размере порядка $2.1 миллиардов.

Основной объем выделяемых кредитных средств ($1.1 миллиардов) планируется направить на модернизацию энергетической отрасли Узбекистана, в первую очередь - на реконструкцию линий электропередачи, а также тепловых и гидроэлектростанций.

Ранее пресс-служба АБР сообщала, что Азиатский банк развития принял решение о выделении 100 миллионов долларов на строительство в южной части Узбекистана солнечной электростанции мощностью 100 МВт.

Всего, в общей сложности АБР предоставил Узбекистану с 1995 года примерно $5.1 миллиардов, которые пошли на реализацию 54 проектов, относящихся к сферам сельского хозяйства, образования, модернизации энергетического сектора и транспортной инфраструктуры. Кроме того, примерно $65 миллионов было выделено в виде грантов на цели технического содействия.

0 0 0 ВКонтакте 0 Поделиться Комментарии 367 Просмотры