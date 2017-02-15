Прокуратура Австрии заявила, что не будет возобновлять расследование смерти экс-зятя Назарбаева — Рахата Алиева

CA-NEWS (KZ) - Австрийская прокуратура не будет возобновлять следствие по делу о гибели в венском следственном изоляторе экс-посла Казахстана в Австрии, бывшего зятя Нурсултана Назарбаева Рахата Алиева, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

Институт судебной медицины швейцарского Санкт-Галлена пришел к выводу, что «никаких признаков постороннего вмешательства в гибель Рахата Алиева нет».

«Заключение, имеющееся в частном докладе о том, что гибель Рахата Алиева могла наступить от посторонней руки, после углубленного изучения соответствующей литературы не может быть подтверждено с судебно-медицинской точки зрения», - говорится в заявлении прокуратуры.

Рахат Алиев был женат на старшей дочери президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дариге. В 2008 году Алиев был заочно приговорен на родине к длительному сроку заключения за подготовку к захвату власти и организацию преступной группы, занимавшейся похищениями людей. Суд Вены в июне 2011 года отказался экстрадировать Алиева в Казахстан.

В конце февраля 2015 года австрийские СМИ сообщили, что Алиев обнаружен мертвым в тюрьме столицы Австрии. Основной версией происшедшего было самоубийство.

12 декабря, адвокаты семьи Алиева в Австрии представили результаты исследования немецкого эксперта Бернда Бринкмана, который заключил, что точечные кровоподтёки на шее погибшего свидетельствуют о стороннем воздействии, то есть об удушении другим человеком.

В свою очередь, Минюст Австрии не согласен с выводами немецкого эксперта о смерти Рахата Алиева и продолжает настаивать на версии самоубийства.